Pnrr: Rosso (FI), governo prosegua su strada intrapresa, valutare possibili variazioni

- "Nonostante le troppe cassandre e la difficoltà che stiamo vivendo per la scomparsa del presidente Berlusconi, noi di Forza Italia continueremo a lavorare, a sostenere il governo di quel centrodestra che è stato inventato e voluto da Silvio Berlusconi e a impegnarci per proseguire quel percorso che lui ha tracciato. Lo faremo con i piedi ben piantati nella storia di questi 29 anni e con lo sguardo rivolto al futuro". Lo ha dichiarato il senatore di Forza Italia Roberto Rosso intervenendo in Aula sulla mozione relativa al Pnrr. "Il numero di scadenze che abbiamo ancora davanti per la piena realizzazione del Pnrr - ha proseguito - è di tutto rispetto, 527. E l'incasso delle rate successive alla terza è legato soprattutto alle fasi di attuazione concreta degli investimenti che sono stati programmati e all'entrata a regime delle riforme approvate. Ecco perché è necessario un monitoraggio attento e soprattutto l'adozione di atti, azioni e soluzioni che portino alla concretizzazione di quanto proposto. Il governo Meloni, con il ministro Fitto, ha messo in moto una serie di verifiche tra attività programmate in precedenza e loro effettiva realizzabilità. La mozione di maggioranza impegna il Governo a proseguire nell'azione già intrapresa che può comprendere anche le necessarie variazioni ai termini del Piano, al fine della sua completa attuazione. Lo scopo è quello di utilizzare al meglio le risorse, che vanno investite con oculatezza e serietà, accompagnando la crescita economica italiana e la modernizzazione dell'Italia", ha concluso. (Rin)