Energia: Assemblea Assocostieri, logistica asset strategico del Mediterraneo

24 luglio 2021

- La logistica energetica, asset strategico del mediterraneo. È stato questo il tema centrale della conferenza organizzata oggi a Roma nell’ambito dell’Assemblea annuale di Assocostieri, l’Associazione di riferimento per le aziende che operano nel settore della logistica energetica nata nel 1983. Un evento quest'anno particolarmente sentito per l’Associazione, che ha compiuto i suoi 40 anni di attività. “Una logistica energetica avanzata, rappresentata da Assocostieri, garantisce lo stoccaggio e la distribuzione in piena sicurezza dei prodotti energetici”, ha dichiarato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, cui sono stati affidati i saluti istituzionali. “In un modo interconnesso – ha chiarito il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in un messaggio inviato in occasione dell’assemblea pubblica di Assocostieri – il settore della logistica e dei trasporti è strategico per la nostra economia, come hanno evidenziato anche la pandemia ed il conflitto in Ucraina”. L’approvvigionamento di energia attraverso il trasporto, lo stoccaggio e la distribuzione “sono elementi essenziali per delineare politiche per raggiungere l’obiettivo di zero emissioni al 2050. Vogliamo rendere l’Italia l’hub energetico europeo”, ha aggiunto ricordando che per raggiungere questo obiettivo serve “un’attenta pianificazione sulle infrastrutture, sviluppandone di nuove ed adattando quelle esistenti a nuovi prodotti, come l’idrogeno”. (segue) (Rin)