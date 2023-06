Energia: Assemblea Assocostieri, logistica asset strategico del Mediterraneo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti alle donne e agli uomini di Agenzia Nova con l’auspicio che sia sempre attenta al territorio e al sistema imprenditoriale" Carlo Sangalli

Presidente di Confcommercio

24 luglio 2021

- Il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, ha a sua volta evidenziato che le recenti sfide che il settore dei trasporti e della logistica affronta "sono tutte legate a filo doppio alle questioni energetiche ed a quello della sostenibilità, da considerare sotto il profilo ambientale, economico e sociale”. La decarbonizzazione “non può essere sinonimo elettrificazione”, ha poi aggiunto, sottolineando come i trasporti e la logistica siano “un pezzo costitutivo della nostra rappresentanza. Sono un elemento essenziale di tutti i nostri settori che permette di far girare l’economia: hanno una funzione strategica”. Ad aprire i lavori, oggi a Roma, è stato il presidente uscente di Assocostieri, Diamante Menale. Dopo il momento celebrativo dell’Assemblea privata, che ha ricordato storici presidenti e direttori generali come il dottor Francesco Sensi e la dottoressa Maria Rosaria di Somma, Menale ha sottolineato: “Sarà necessario accompagnare la definizione degli obiettivi del Pniec, in corso di aggiornamento, e le opportunità offerte dal Pnrr con la necessaria speditezza ed efficacia dei procedimenti amministrativi e concessori". Il Presidente ha inoltre messo in evidenza come in tale contesto: “alcuni provvedimenti, la definizione delle linee guida per il bunkeraggio e l’esenzione d’accisa per il Gnl, Gpl e tutti i combustibili per il bunkeraggio marino non possono più attendere”. (segue) (Rin)