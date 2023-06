Energia: Assemblea Assocostieri, logistica asset strategico del Mediterraneo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore generale di Assocostieri, l’avvocato Dario Soria, intervenuto nel corso della seconda tavola rotonda dedicata all’evoluzione del settore energetico sulla base del Decreto carburanti, delle imposte ambientalmente orientate e del tema degli extraprofitti, ha evidenziato la delicatezza dell’uso della leva fiscale nel settore energetico e l’importanza di modulare, nella delega fiscale, la fiscalità indiretta a mezzo accisa, per favorire i combustibili di transizione come il Gpl, il Gnl, i biocarburanti e il biometano. “È necessario evitare esperienze infauste - ha sottolineato - come quelle dei contributi straordinari e di solidarietà definiti dal Governo Draghi prima e dal Governo Meloni poi”. L’Associazione, nel corso della riunione, ha provveduto ad eleggere il nuovo presidente Elio Ruggeri e il nuovo Consiglio direttivo composto dai vicepresidente, Donato Ammaturo di Ludoil, Fabrizio Mattana di Edison, Diamante Menale di Energas e i consiglieri Alfredo Balena di Adriatic Lng, Filippo Cavalli di Butangas, Pasquale Fontana di Italcost, Emanuele Jacorossi di Jenergy, Mattia Picco di Axpo, Marika Venturi di Olt offshore Lng e il direttore generale Dario Soria. Al termine della Conferenza, il neoeletto presidente di Assocostieri, Elio Ruggeri di Snam, ha rivolto un sentito messaggio a tutti i presenti all’Assemblea e a tutti gli stakeholder coinvolti nelle sfide della transizione energetica: “Guardare al futuro con coraggio, impegno e lungimiranza. Lo abbiamo ascoltato nel corso della nostra Assemblea che le infrastrutture della logistica petrolifera e della logistica energetica sono destinate a mantenere un ruolo strategico negli approvvigionamenti e nella sicurezza del nostro Paese. Da questa sicurezza - ha sottolineato - dobbiamo trarre nuova linfa per i necessari investimenti nell’ammodernamento e nella riconversione della distribuzione primaria e secondaria, al fine di contribuire ad una riduzione dei prezzi e alla capillarità della distribuzione. Su questi temi saremo molto attivi, per far sì che Assocostieri cresca e si affermi sempre più come la casa della logistica energetica nazionale”. (Rin)