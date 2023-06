Italia-Cina: Bonomi, uscita da Via della seta è più un tema politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello della Via della seta è un memorandum d’intesa, e al suo interno non ci sono elementi effettivi relativamente all’applicazione dei rapporti tra Italia e Cina. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, parlando con i giornalisti a margine della sua visita a Washington. “È più un tema politico”, ha detto, aggiungendo che è invece diverso quello che Pechino sta facendo a livello strategico. “Da fabbrica del mondo, la Cina sta cambiando il proprio modello economico, ricentrandosi su sè stessa”, ha concluso. (Was)