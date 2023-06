© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stiamo riflettendo sul rinnovo del memorandum sulla Nuova via della seta con la Cina. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo a “5 minuti” su Rai Uno. Ci sono molti modi per collaborare con la Cina, ha aggiunto Tajani, secondo cui “decideremo in tempo utile”. “Non abbiamo avuto tanti vantaggi”, ma “vogliamo avere buoni rapporti” con Pechino. (Res)