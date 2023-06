Italia-Bosnia Erzegovina: Piantedosi incontra omologo al Viminale, focus su traffici illeciti in flussi migratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha incontrato oggi al Viminale il ministro della della Bosnia Erzegovina Nenad Nesic. Considerato lo status di Paese candidato alla Ue, il titolare del Viminale - informa una nota - ha ribadito che l’Italia sostiene il percorso di adesione, che conferma l’appartenenza della Bosnia Herzegovina ai comuni valori europei. I ministri, ricordando la giornata mondiale del rifugiato, si sono confrontati sulle sfide comuni di rilievo, a partire dallo smantellamento dei gruppi criminali che gestiscono i traffici illeciti attraverso i Balcani. "In quest’ottica" ha aggiunto il ministro Piantedosi "per la gestione dei flussi migratori che attraversano la rotta balcanica è essenziale condividere una forte strategia integrata delle frontiere, incoraggiando il rafforzamento della collaborazione operativa tra Frontex e i Paesi Balcanici". Secondo Piantedosi "proprio la cooperazione con Europol può rappresentare un elemento essenziale nell’avvicinamento alla Ue e, in questo senso, la recente attivazione del punto di contatto nazionale per la cooperazione con Europol costituisce un grande successo del governo della Bosnia Erzegovina". (Com)