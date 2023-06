Pnrr: Patuanelli (M5s), strumento cessione crediti è fondamentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In che modo volete modificare il Pnrr? Su questo oggi c'è poco". Lo ha detto il capogruppo del Movimento 5 stelle al Senato, Stefano Patuanelli, in un passaggio della discussione a palazzo Madama sulle mozioni al Pnrr. Il governo "ha citato in aula l'esempio dell'Ira, ovvero l'Inflation reduction act americano, il maxipiano di investimenti per la transizione ecologica. E' notizia di oggi - ha aggiunto - che l'Ira è impostato tutto sulla cessione dei crediti d'imposta. Che lo strumento della cessione sia fondamentale al sostegno degli investimenti delle imprese è una realtà oggettiva. Vogliamo fare un ragionamento se sia opportuno da parte vostra, nella riformulazione del piano, incrementare i crediti d'imposta cedibili per riattivare gli investimenti delle imprese?", ha concluso. (Rin)