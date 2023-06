Imprese: Spagna, Ad Enel Cattaneo entra nel Consiglio d'amministrazione di Endesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di amministrazione di Endesa ha deciso di cooptare Flavio Cattaneo, attuale amministratore delegato di Enel, nel suo massimo organo direttivo. Come riferisce il quotidiano "El Economista", è quanto comunicato da Endesa in una nota inviata alla Commissione nazionale spagnola del mercato dei valori (Cnmv). Cattaneo, che sarà anche vicepresidente, andrà a occupare il posto vacante dopo le dimissioni di Francesco Starace, suo predecessore come amministratore delegato di Enel, il maggior azionista dell'azienda spagnola con una quota dl 70 per cento del capitale. (Spm)