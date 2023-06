Terrorismo: Spagna, un arresto in provincia di Huelva per diffusione propaganda jihadista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Guardia civil spagnola ha arrestato un uomo a Lucena del Puerto, in provincia di Huelva, in Andalusia, con l'accusa di aver diffuso la propaganda jihadista dell'organizzazione terroristica dello Stato islamico tra la comunità musulmana e su internet, approfittando del suo status di "leader spirituale come imam non ufficiale". Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa "Europa Press", durante le indagini, gli agenti hanno rilevato che il detenuto esercitava una "forte influenza ideologica e religiosa sui musulmani della sua comunità" di circa tremila abitanti attraverso discorsi e sermoni che teneva negli oratori o nelle moschee della città di Lucena del Puerto. L'uomo utilizzava internet per mostrare il suo interesse a favore delle tesi jihadiste attraverso la creazione di numerosi account sui social network con i quali partecipava a gruppi e canali il cui obiettivo principale era la diffusione di questo tipo di contenuti jihadisti provenienti dagli apparati ufficiali di propaganda dello Stato islamico. (segue) (Spm)