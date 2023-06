Terrorismo: Spagna, un arresto in provincia di Huelva per diffusione propaganda jihadista (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presunto impegno acquisito con questa organizzazione terroristica era evidente anche nelle comunicazioni che il detenuto effettuava attraverso applicazioni di messaggistica istantanea criptate che lo hanno portato a entrare in contatto con diverse persone note per il loro radicalismo. "I suoi forti sentimenti di disadattamento, l'odio per la Spagna e il rifiuto della cultura occidentale in generale, insieme al resto degli elementi riscontrati durante le indagini, lo rendono un soggetto che potrebbe esercitare una grande influenza sulla comunità musulmana, sia fisicamente che virtualmente", ha spiegato la Guardia civil. Durante la perquisizione domiciliare sarebbero state trovate prove che accreditano la sua partecipazione ad attività criminali. (Spm)