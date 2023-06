Brasile: De Masi, la destra è durata "molto poco" anche grazie a un leader di sinistra come Lula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Brasile la destra è durata "molto poco", anche grazie alla presenza di un leader della sinistra come Lula. Lo ha detto il sociologo Domenico De Masi al termine del colloquio avuto oggi a Roma con il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva. "La destra in Brasile è ascesa e caduta molto in fretta. Una destra che è durata solo quattro anni", ha detto De Masi rimandando al mandato dell'ex presidente, Jair Bolsonaro. "Da noi, il fascismo, con Mussolini, è durato venti anni. In Brasile è durato breve anche perché ha avuto un leader di sinistra come Lula", ha aggiunto. (Res)