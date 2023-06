Ue: commissario Sinkevicius, cerchiamo dialogo costruttivo con Ppe su legge ripristino natura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea cerca un dialogo costruttivo e vuole costruire compromessi in merito alla proposta di regolamento sulla ripristino della natura. A dirlo il commissario europeo all'Ambiente, Virginijus Sinkevicius, nel corso della conferenza finale del Consiglio Ambiente a Lussemburgo, rispondendo a una domanda sul comportamento del gruppo Ppe in Parlamento europeo, che sta facendo opposizione sulla proposta. "Posso quindi solo invitare tutte le parti a mantenere la calma e a negoziare. È così che di solito si arriva alle migliori conclusioni possibili. Conclusioni che sono vitali per il nostro futuro", ha aggiunto. "Oggi abbiamo raggiunto un approccio generale da parte della maggioranza assoluta degli Stati membri. Credo che questo sia un segnale molto chiaro del fatto che quando riusciamo a esaminare davvero i contenuti, riusciamo a colmare le lacune ancora esistenti. Questo è ciò che mi propongo di fare con le altre istituzioni", ha concluso. (Beb)