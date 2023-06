Banco Bpm: concluso collocamento emissione Covered Bond per 750 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Banco Bpm ha concluso il collocamento di una nuova emissione di Covered Bond destinata a investitori istituzionali per un ammontare di 750 milioni di euro e scadenza 5 anni a valere sul proprio programma di Obbligazioni Bancarie Garantite (Bpm Covered Bond 2) da 10 miliardi di euro. Si tratta - specifico una nota - della prima emissione di European Covered Bond (Premium) emessa da Banco Bpm in conformità alla nuova direttiva europea recepita il 30 marzo 2023. Il titolo, che sarà quotato presso il Luxembourg Stock Exchange, ha un rating atteso di Aa3 (Moody’s), una cedola a tasso fisso pari allo 3,75% e scadenza il 27 giugno 2028. A conferma dell’elevato interesse nei confronti del Gruppo da parte di investitori italiani ed esteri, l’emissione ha raccolto ordini per 1,3 miliardi di euro allocati con la seguente ripartizione geografica: Italia (47 per cento), Germania-Austria-Svizzera (20 per cento), Paesi Nordici (14 per cento), Benelux (11 per cento) e Regno Unito (6 per cento). Il collocamento dell’emissione è stato curato da Banca Akros (parte correlata dell’emittente1) Credit Agricole CIB, Barclays, IMI-Intesa San Paolo, Landesbank Baden-Wurttemberg, Raiffeisen Bank International AG e UniCredit; Nord/Lb ed Helaba hanno agito in qualità di Co-Lead Manager. (Com)