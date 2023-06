Viterbo: pubblica numero di telefono della ex su sito di incontri, denunciato 26enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex fidanzata comincia a frequentare un nuovo ragazzo e lui, per vendetta, pubblica il numero della giovane sui siti d'incontri erotici. Il telefono della donna, quindi, viene intasato da telefonate e messaggi tanto da essere costretta a cambiar numero e rivolgersi ai carabinieri. L'ex coppia è di Salerno ma i reati di sostituzione di persona e diffamazione aggravata per l'utilizzo della rete, contestati al 26enne denunciato, sono stati commessi nel viterbese dove il giovane si era trasferito in casa dei nonni. I due avevano avuto una relazione, poi interrotta. Il 26enne, quindi, si era trasferito dai dai nonni da dove, venuto a conoscenza che la sua ex aveva iniziato a intrattenere una relazione con un altro uomo, ha cominciato a minacciarla e a offenderla. Successivamente il 26enne, non accettando la fine della storia, ha ben pensato di vendicarsi "mettendo a disposizione" di tutti il numero telefonico della ragazza su una chat d'incontri per adulti. (segue) (Rer)