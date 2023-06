Sicurezza: assessora Roma, bene lavoro su quadrante Termini, Esquilino, Castro Pretorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il lavoro complessivo per riqualificare il quadrante Termini, Esquilino, Castro Pretorio, procede "bene. Restituiamo quell'area a chi ci vive e lavora". Lo dichiara in una nota Monica Lucarelli, assessora alla Sicurezza, Commercio e alle Pari opportunità di Roma a seguito dell'operazione ad alto impatto di polizia, carabinieri, guardia di finanza di stamattina nella zona di Termini. "I controlli programmati di oggi pomeriggio nella zona della stazione e lo sgombero delle tende e dei giacigli a Piazza dei Cinquecento sono atti rispetto a chi sostiene che queste zone non siano attenzionate - prosegue Lucarelli -. Questi sono i primi risultati della sinergia tra questa amministrazione, la prefettura, la polizia locale, la sala operativa sociale e le realtà del territorio". (segue) (Com)