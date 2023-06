Sicurezza: assessora Roma, bene lavoro su quadrante Termini, Esquilino, Castro Pretorio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono solo il primo passo - aggiunge l'assessora - di un progetto molto più ampio che vedrà non solo sgomberi ma la riqualificazione dell'intera area. Gli sgomberi non bastano, non risolvono il problema, lo spostano. Le persone sgomberate vanno identificate e considerate caso per caso per trovare insieme delle soluzioni. Bisognerà capire la posizione degli extracomunitari sul territorio italiano e trovare delle misure in concerto con il governo centrale. Far rispettare la legalità e ricreare la percezione di sicurezza nelle persone che in quelle zone vivono e lavorano senza però mai perdere l'umanità". (Com)