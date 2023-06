Sport: nel 2024 torna a Roma la Formula E con il consueto doppio appuntamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma sarà ancora una volta protagonista della nuova stagione della Formula E con il consueto doppio appuntamento, che tornerà in primavera, il 13 e 14 aprile 2024, per evitare la coincidenza temporale con gli Europei di calcio in Germania e i Giochi Olimpici Estivi di Parigi. Lo hanno annunciato oggi la Formula E e la Fia rendendo pubblico il calendario provvisorio della stagione 10, dopo la ratifica del Consiglio mondiale dell'automobile della Fia e di concerto con le Autorità sportive nazionali delle città ospitanti. Lo riferisce una nota. Novità del calendario è il debutto del campionato in Giappone, a Tokyo: la gara, che si terrà sabato 30 marzo 2024, sarà la prima a svolgersi nella capitale giapponese in un campionato mondiale di automobilismo autorizzato dalla Fia ventidue piloti di undici squadre correranno con l'innovativa monoposto Gen3 – la più veloce, leggera, potente ed efficiente monoposto elettrica mai costruita – sulle strade intorno al centro congressi Tokyo Big Sight, sul lungomare della baia della città. (segue) (Rer)