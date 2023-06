Sport: nel 2024 torna a Roma la Formula E con il consueto doppio appuntamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie alla preziosa collaborazione con Fia e con Formula E, Roma nella prossima stagione sarà ancora una volta tra le sole quattro città al mondo ad ospitare due tappe del campionato mondiale riservato alle monoposto elettriche", ha detto Alessandro Onorato, assessore a Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale. "Una doppia occasione per offrire un grande spettacolo a cittadini e turisti, che avranno un motivo in più per visitare Roma. Una scelta della federazione che conferma la qualità dell'organizzazione e il livello di accoglienza che la nostra città è in grado di mettere in campo per la squadra dei circa 7.000 addetti ai lavori e per le decine di migliaia di spettatori previsti", ha aggiunto. (Rer)