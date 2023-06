Marocco: ministro Esteri, nominati consoli generali per riapertura consolati a Tripoli e Bengasi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati nominati due consoli generali del Marocco in Libia in vista della riapertura dei consolati a Tripoli, capitale libica, e Bengasi, capoluogo della Cirenaica, nove anni dopo la loro chiusura. Lo ha reso noto un comunicato del ministero degli Esteri del Marocco, secondo cui “questo passo rientra nei piani della diplomazia marocchina per l'anno 2023, che tiene conto della forte presenza della comunità marocchina in diverse regioni del mondo”. Secondo l'elenco dei 23 nuovi consoli generali alla guida delle missioni consolari del Marocco all'estero, pubblicato sul sito del ministero, i nuovi consoli generali di Tripoli e Bengasi sono rispettivamente Bouzkari al Rihani e Said Benkirane. Il ministro degli Esteri marocchino ha detto che “la riapertura dei due consolati è dovuta alla presenza di un gran numero di marocchini in Libia” e che “è probabile che la data di riapertura sia la prossima estate”, secondo quanto riferito dal portale web libico d'informazione "Al Wasat". (Mar)