Roma: alla Camera di commercio lezione su rapporto tra uomo e intelligenza artificiale

24 luglio 2021

- Una lezione per capire l'intelligenza artificiale, il suo rapporto con l'intelligenza naturale e le complessità e le opportunità della loro relazione. Questo pomeriggio, nella Sala del Tempio di Vibia Sabina, nella sede della Camera di commercio di Roma, si è tenuta un evento organizzato dalla Camera di Commercio di Roma in collaborazione con il Sony Computer Science Laboratory di Roma, storico partner di Maker Faire Rome. A tenere la lezione Jun Rekimoto, Professore Interfaculty Initiative in Information Studies. Il professor Rekimoto è stato ospite della Camera di Commercio di Roma che organizza ogni anno la Maker Faire Rome, evento europeo che facilita e racconta l'innovazione tecnologica in modo semplice e accessibile, connettendo le imprese, il mondo accademico, le persone e le idee. Tra i vari temi affrontati nel corso della lezione, si è parlato della umanità aumentata, come ha spiegato il professore: “Vorrei che l’impiego dell’alta tecnologia potesse sostenere l’umanità aumentata”. Tra le applicazioni “il discorso scientifico, il discorso senza voce, con l’intelligenza artificiale che può analizzare il mio labiale e capire quello che sto cercando di dire. Questo vuol dire che nello spazio pubblico possiamo essere connessi con l’Intelligenza artificiale e come può sostenere la mia intelligenza. Questo è un esempio di come l’Intelligenza artificiale e l’uomo possono essere connessi”, ha concluso Rekimoto. (segue) (Rer)