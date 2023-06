Roma: alla Camera di commercio lezione su rapporto tra uomo e intelligenza artificiale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- "È la prima volta nella storia dell'umanità che all'intelligenza umana si affianca un'altra intelligenza, quella artificiale", ha affermato il presidente della Camera di commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti. "Già i primi dati - ha aggiunto - ci dicono che è molto potente, ha sicuramente più memoria di noi, quindi tenderà a modificare il nostro modo di lavorare e la nostra vita. Ma dato che si tratta di uno strumento così potente, i primi passi di questa tecnologia vanno accompagnati per indirizzarla verso il benessere delle persone. Qualsiasi innovazione ha senso solo se crea benessere, occupazione ed è utile all'umanità. Oggi ne parliamo in Camera di commercio perché essa è sempre stata amica dell'innovazione. Pensiamo alla Maker Faire, questa manifestazione popolare che da 11 anni si svolge a Roma e che serve a mettere in contatto queste tecnologie, che a volte sembrano complicate, con le persone, i veri titolari del futuro", ha concluso Tagliavanti. (Rer)