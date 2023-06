Italia-Cuba: Mattarella incontra Miguel Diaz-Canel, auspicio è maggiore collaborazione su ambiente e criminalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha incontrato il presidente della Repubblica di Cuba, Miguel Diaz-Canel, che ha ringraziato per l’aiuto dato dai medici cubani durante i momenti più difficili della pandemia. Inoltre - secondo quando si apprende - il capo dello Stato ha auspicato una maggiore collaborazione tra i due Paesi in tema di ambiente, salute, sicurezza e lotta alla criminalità. Mattarella ha chiesto poi al presidente cubano di adoperarsi per la cessazione dell’aggressione russa all’Ucraina. (Rin)