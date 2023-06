Città metropolitana Roma: ad Albano Laziale al via settimana dei diritti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Comune di Albano Laziale è iniziata la settimana dei Diritti con una mostra ed un convegno dal titolo "Combattere le discriminazioni e i pregiudizi: insieme è possibile" cui ha preso parte la Consigliera delegata alla pari opportunità della Città metropolitana di Roma Tiziana Biolghini assieme al sindaco Borelli, l'assessora Cammarano, le vice sindaco di Lariano e Grottaferrata e i rappresentanti dell'Arcigay. "Albano è un Comune che ha sempre brillato per esempi di inclusione a tutti i livelli. Per combattere pregiudizi e ciò che di più brutto discende da loro, servono politiche diverse a favore degli ultimi ed è necessario riattivare le scuole per disinnescare le spinte irrazionali verso l'odio e riattivare il motore dell'accoglienza delle diversità. Il Comune di Albano Laziale inaugura la sua Settimana dei Diritti e noi siamo qui a testimoniare il nostro sostegno a politiche inclusive e non discriminatorie nei confronti di chiunque cerchi di affermare la propria individualità qualunque essa sia, di raggiungere i propri sogni ovunque siano, di trovare la propria felicità". Lo dichiara la consigliera Tiziana Buolghini.(Com)