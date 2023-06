Migranti: Macron, necessario lavorare meglio con Paesi di transito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'immigrazione è necessario "lavorare meglio con i Paesi di transito e di origine per evitare i flussi in arrivo". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, durante una dichiarazione congiunta al fianco del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Questo è il senso anche dell'iniziativa tunisina", ha detto Macron. "Vogliamo rafforzare il controllo delle nostre frontiere esterne di cui fa parte l'Italia come Paese di primo ingresso", ha aggiunto il capo dello Stato. (Frp)