Cultura: Casini-Leoncini (Iv), su estate romana ritardi e figuracce del Campidoglio

- Sull'Estate Romana il Campidoglio "sta facendo davvero una pessima figura, confermando grandi difficoltà nell'organizzazione e nella gestione degli eventi culturali. Dopo aver annunciato in conferenza stampa la presenza alla manifestazione di Elodie e Ben Harper, con esibizioni a Villa Ada, il Comune è stato poi costretto a correre velocemente ai ripari per smentire la notizia - nel frattempo ripresa da media e quotidiani nazionali - poiché i due artisti non hanno mai avuto in programma di venire a Roma". Lo dichiara in una nota Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva. "Un bel danno di immagine per la città ma anche una dimostrazione evidente dell'eccessiva leggerezza con cui l'Assessorato alla Cultura ha lavorato al bando, decisamente troppo a ridosso dell'estate per non mettere in difficoltà gli operatori del settore - aggiungono Casini e Leoncini -. Un perfetto esempio di superficialità nella gestione amministrativa, insomma, che ci lascia sbigottiti. Come si può pensare di programmare con serietà eventi culturali se si arriva così tardi a presentare un cartellone? Poi c'è un discorso più generale: ben vengano i concerti delle grandi star della musica, ma cosa c'è di gratuito per i romani? Ci auguriamo che l'assessore Gotor rifletta seriamente su tutta la vicenda per evitare di ripetere in futuro errori così macroscopici".(Com)