Berlusconi: Malan (Fd'I), attuale coalizione governo frutto di sua intuizione

21 luglio 2021

- "La sua discesa in campo fu dovuta a una straordinaria intuizione, a un'innovazione. Lui intuì e capì che c'era un popolo che si riconosceva in determinati valori, in determinati principi, in determinate idee e anche umori". Lo ha detto Lucio Malan, presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, nel corso della commemorazione di Silvio Berlusconi nell'Aula di palazzo Madama. Il parlamentare di Fd'I ha ricordato quindi che "la vittoria dell'attuale coalizione che ora vede al governo il presidente Giorgia Meloni è frutto dell'intuizione di Silvio Berlusconi, fondatore e leader a lungo del centrodestra, di questa idea del centrodestra". (Rin)