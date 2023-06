Urbanistica: Melito (Pd Roma), un nuovo volto per Tor Marancia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- È stato presentato in conferenza stampa dal sindaco Roberto Gualtieri e dall'assessore all'Urbanistica Maurizio Veloccia il progetto di riqualificazione del quadrante Tor Marancia. "Un intervento che si inserisce in un lavoro coordinato ed integrato per riavviare le progettualità che insistono su questo quadrante al fine di restituire alla cittadinanza quanto atteso da anni. Un progetto che vuole superare la separazione tra due quartieri, Garbatella e Tor Marancia, attraverso una serie di interventi che possano mettere in relazione due parti della città". Lo dichiara la consigliera Pd del Comune di Roma Antonella Melito. "Interventi, quelli a ridosso del quadrante Navigatori, che possono essere ricondotti a tre polarità urbane, connesse ed integrate: il mercato, la piazza, il giardino. Obiettivo è quello di fare di questi spazi un connettivo, degli ambiti di passaggio, di attraversamento. Dei luoghi non interclusi ma vivi che conducano il cittadino da una parte all'altra del territorio - aggiunge Melito -. Importante la presentazione di due novità: la restituzione ai cittadini dell'AFA 1, un'area di circa 6,5 ettari del parco di Tor Marancia ed il recupero dei casali storici; l'impegno a portare in Giunta prima dell'estate, un protocollo d'intesa per la riqualificazione dell'ex Fiera di Roma". (Com)