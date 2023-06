Veneto: fino al 22 giugno stato allarme climatico per disagio fisico per alcune zone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Protezione civile del Veneto, "preso atto delle previsioni contenute nel Bollettino del disagio fisico e della qualità dell'aria per la Regione del Veneto emesso in data odierna da Arpav - Dipartimento regionale sicurezza del territorio - U.O. meteorologia e climatologia, sulla base delle condizioni meteo, ha dichiarato lo stato di allarme climatico per disagio fisico per le zone Costiera, Pianeggiante Continentale e Pedemontana del Veneto da domani mercoledì 21 giugno a giovedì 22 giugno". E' quanto si legge in una nota della regione Veneto. (Rev)