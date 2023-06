Imprese: Iveco lancia la sua prima settimana della Sostenibilità e dell'Inclusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iveco ha lanciato la sua prima settimana dedicata alla Sostenibilità, Diversità, Equità e Inclusione. La Settimana ha preso il via con una tavola rotonda condotta da Gerrit Marx, CEO di Iveco Group, e dai principali senior leader coinvolti in queste tematiche. Ha partecipato anche Edna Ogwangi, Chief Programs Officer di Rise Against Hunger. Nel corso della settimana si terranno poi altre sessioni con esperti interni, per offrire ai dipendenti una conoscenza più approfondita degli obiettivi di sostenibilità dell'Azienda attraverso discussioni di esperienze professionali e buone pratiche. Iveco Group utilizza circa 200 indicatori di performance legati alla sostenibilità per monitorare nel modo più completo i principali aspetti Esg. (segue) (Rpi)