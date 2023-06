Imprese: Iveco lancia la sua prima settimana della Sostenibilità e dell'Inclusione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Iveco Group intende contribuire a un futuro più sostenibile per tutti, e questo significa mantenere le promesse fatte ai nostri dipendenti, clienti, azionisti, fornitori, concessionari e partner. Ma non basta - ha affermato Gerrit Marx, ceo di Iveco Group -. Il nostro Scopo stabilisce che ci impegniamo per progredire verso una società più sostenibile: integrità e rispetto sono prerequisiti fondamentali per lavorare pienamente secondo i principi di Sostenibilità e Diversità, Equità e Inclusione, che sono al centro di tutti gli incontri, le attività e gli approfondimenti che si svolgono questa settimana", ha concluso. (Rpi)