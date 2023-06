Civitavecchia: Unindustria, premio Campiello, cultura volano di crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il premio Campiello a Civitavecchia la cultura volano di crescita per il territorio. Lo dichiara in una nota Cristiano Dionisi, presidente di Unindustria Civitavecchia, a margine della conferenza stampa di presentazione dell'incontro organizzato da Unindustria con la cinquina dei finalisti del Premio Campiello, che verrà assegnato il prossimo settembre a Venezia. "Quella che andrà in scena al Porto storico di Civitavecchia il prossimo 28 giugno sarà una serata di elevatissimo livello nonché un'occasione importante per sottolineare, ancora una volta, quanto la cultura possa costituire un volano di sviluppo per la città e il territorio. Il Campiello - prosegue Dionisi - è uno dei principali riconoscimenti letterari d'Italia. Nei suoi oltre sessant'anni di storia, ha portato alla ribalta del grande pubblico autori e opere fondamentali per la letteratura italiana contemporanea, dimostrando così la qualità delle sue scelte e delle sue politiche culturali. Quella stessa lungimiranza che dimostrarono gli industriali veneti, fautori della sua istituzione e che tuttora lo portano avanti con grande passione. Il nostro ringraziamento di Unindustria Civitavecchia va a Confindustria Veneto e Fondazione il Campiello e, inoltre, all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, al Comune di Civitavecchia, alla Fondazione Cariciv e a tutte le imprese e le istituzioni partner, tra cui il liceo Galilei, per il sostegno e la collaborazione nell'organizzazione di un evento che rende onore alla città, consentendo di ospitare qui nomi illustri del panorama letterario ed editoriale nazionale. Unindustria continuerà sempre a investire nella promozione della cultura e del turismo come traini per la crescita di tutto il territorio". (Com)