Camera: Donno (M5s), sanzionato chi difende diritti cittadini

- "È ormai chiara, se ancora ce ne fosse bisogno, la volontà del centrodestra di censurare e provare a intimidire chi vuole difendere la verità, i diritti dei cittadini e la Costituzione. L'ennesima dimostrazione arriva dall'Ufficio di presidenza che ha deciso di prendere provvedimenti nei miei confronti, con una sospensione di 15 giorni, e nei confronti dei colleghi del Movimento cinque stelle che lo scorso 30 maggio hanno occupato la Giunta per le elezioni. In pratica viene condannato il diritto a difendere la nostra Costituzione e la sovranità dei cittadini". Lo afferma in una nota Leonardo Donno, deputato del M5s, componente della commissione Bilancio, che prosegue: "Quella sera abbiamo impedito che venisse approvato il vergognoso emendamento di Forza Italia sulla nullità delle schede, una misura che avrebbe cambiato le regole del conteggio dei voti delle scorse elezioni politiche: il tutto per assegnare un seggio al centrodestra. Non solo abbiamo impedito l'ennesimo sfregio contro le istituzioni, ma soprattutto abbiamo difeso la libertà di voto delle persone - continua il parlamentare -. Di fronte a tutto questo il governo e la maggioranza intervengono, come sempre, nascondendo le proprie responsabilità e provando a zittire chi denuncia la loro becera propaganda. Altrettanto grave è il comportamento di Trancassini, questore e componente dell'Ufficio di presidenza della Camera, che ha comunicato la decisione delle sanzioni in questione ai cronisti invece che all'interno dell'Aula. Questo è il vero volto della maggioranza. Ma se pensano di fermarci in questo modo hanno capito proprio male. Non mi faccio intimidire, anzi, come dimostrato lo scorso sabato insieme a 20 mila persone, non siamo soli e continueremo senza sosta a denunciare quanto sta accadendo nel nostro Paese e i vergognosi provvedimenti portati avanti da un governo capace solo di fuggire dalle proprie responsabilità". (Rin)