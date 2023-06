Energia: Bitonci (Mimit), logistica è fondamentale, collocazione Italia nel Mediterraneo è strategica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La logistica energetica “è fondamentale: abbiamo un sistema portuale a livello nazionale tra i migliori" e la nostra "collocazione all'interno del Mediterraneo" è "in un punto strategico". Lo ha detto il sottosegretario al ministero delle Imprese e del Made in Italy, Massimo Bitonci, a margine della conferenza “La logistica energetica, asset strategico del Mediterraneo” organizzata nell’ambito dell’Assemblea di Assocostieri a Roma. Sul versante della transizione energetica, secondo Bitonci “bisogna pensare anche ad altri sistemi di mobilità e di carburanti”. In questo ambito, ha spiegato, “c’è un ragionamento da fare sul sistema incentivante” che deve favorire l’utilizzo dei biocarburanti, “in un concetto che noi continuiamo a ribadire che è quello della neutralità tecnologica. L’importante è arrivare all’obiettivo, che è decarbonizzare”, ha evidenziato, e se questo “si può fare attraverso varie tipologie di carburanti alternativi” ciò non va “contro l’elettrico”.(Rin)