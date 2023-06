Ue: strategia su sicurezza economica europea vuole limitare dipendenze e ingerenze di Paesi terzi, Russia e Cina su tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata presentata oggi a Bruxelles la comunicazione congiunta sulla strategia sulla sicurezza economica europea. Proposta dalla Commissione Ue e dall'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, la comunicazione vuole minimizzare i rischi derivanti dal commercio e i rapporti di scambio commerciale, così come lo scambio di beni, materie prime e tecnologie sensibili, con Paesi terzi non allineati alle politiche Ue: sostanzialmente Russia e Cina. "La pandemia globale, la guerra illegale e non provocata della Russia in Ucraina, le azioni economiche ostili, attacchi informatici e alle infrastrutture critiche, interferenze e disinformazione straniere, e un aumento globale delle tensioni geopolitiche, hanno messo in luce rischi e vulnerabilità delle nostre società", si legge nella comunicazione presentata. Un'Europa che, come sottolineato nel testo, in alcuni casi non era sufficientemente preparata ad affrontare nuovi rischi e pericoli emergenti nel nuovo contesto geopolitico, specialmente nel caso di "un'eccessiva dipendenza da un singolo Paese con valori, modelli e interessi sistemicamente divergenti". Nessun chiaro riferimento alla Cina, quindi, anche se il collegamento appare ovvio e scontato, ma un piano globale europeo che punti a preservare il mercato e gli interessi comunitari, anche nel caso di rapporti con Paesi "non allineati", per non ritrovarsi, in futuro, nelle stesse difficoltà avute nel corso della crisi energetica estiva, magari per una mancanza di forniture o di eccessiva dipendenza da tecnologie straniere. (segue) (Beb)