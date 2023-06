Ue: strategia su sicurezza economica europea vuole limitare dipendenze e ingerenze di Paesi terzi, Russia e Cina su tutti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rischio, viene sottolineato nella comunicazione, è anche quello di contribuire a far sviluppare capacità tecnologiche a Stati terzi, che poi in futuro potrebbero essere usate contro l'Ue, anche in campo militare. Una strategia che comunque nasce dall'assunzione del fatto che la Russia e la Cina sono due rivali "sistemici" per l'Ue, come dichiarato in conferenza stampa a Bruxelles dalla vicepresidente della Commissione europea, Margrethe Vestager. "Non possiamo trattare la dipendenza di un fornitore da un Paese rivale sistemico allo stesso modo in cui tratteremmo la dipendenza da un alleato. Non è un segreto che la Russia abbia ispirato le nostre preoccupazioni in materia di sicurezza energetica. Allo stesso modo, anche la Cina presenta particolari problemi di sicurezza tecnologica e di rischio perdita di tecnologia", ha detto. La Strategia proposta mira quindi effettuare una valutazione approfondita dei rischi in quattro aree: la resilienza delle catene di approvvigionamento, compresa la sicurezza energetica; la sicurezza fisica e informatica delle infrastrutture critiche; i rischi legati alla sicurezza tecnologica e alla perdita di capacità tecnologica; i rischi di utilizzo come arma delle dipendenze economiche o di coercizione economica. (segue) (Beb)