Ue: strategia su sicurezza economica europea vuole limitare dipendenze e ingerenze di Paesi terzi, Russia e Cina su tutti (3)

- Rischi da mitigare su tre fronti: la promozione di una competitività Ue e il rafforzamento del mercato unico, la protezione della sicurezza economica dell'Unione europea e tramite la collaborazione con la più ampia gamma possibile di partner stranieri "affini". Non una ricerca di scontro commerciale con la Cina o altri attori stranieri, ma più la ricerca di una strategia globale, non innestare possibili crisi economiche (o affrontarle al meglio) legate a rapporti con Stati terzi, come ribadito anche dall'Alto rappresentante Ue Borrell. "Non cerchiamo lo scontro con la Cina. Non è lo scopo di questa comunicazione", ha detto. "Non vogliamo che il mondo sia diviso in ecosistemi o sistemi tecnologici non comunicanti, ma dobbiamo evitare che ciò possa accadere", ha aggiunto. Niente protezionismo però, ha rilevato ancora Borrell. "È di fondamentale importanza che i nostri partner comprendano il nostro messaggio e non vedano questa strategia di sicurezza economica come una mossa protezionista. Non lo è. È solo il primo passo per sviluppare un quadro europeo per proteggere la nostra economia, e sarà un nuovo paradigma per la definizione della nostra politica estera negli anni a venire", ha dichiarato ancora in conferenza stampa. "La sicurezza è un concetto che presenta nuove e molteplici dimensioni, una di queste è quella economica. Abbiamo imparato come le dipendenze possano essere usate come armi", ha poi aggiunto. "Con questa strategia, stiamo combinando misure di politica di sicurezza economica per ridurre le nostre dipendenze eccessive, preservando al contempo un sistema commerciale globale aperto e basato su regole", ha concluso poi Borrell. (segue) (Beb)