Ue: strategia su sicurezza economica europea vuole limitare dipendenze e ingerenze di Paesi terzi, Russia e Cina su tutti (4)

- Adesso, la palla passa al Consiglio europeo, che esaminerà la strategia durante la prossima riunione del 29 e 30 giugno. "Oggi, l'Ue diventa la prima grande economia mondiale ad approvare una strategia sulla sicurezza economica", ha invece dichiarato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Una strategia definita "agnostica" nei confronti degli Stati a cui si rivolge dalla presidente dell'esecutivo Ue, nel senso che non si rivolge ad un singolo Paese o a Paesi specifici. La cooperazione con la Cina, in particolare nella lotta al cambiamento climatico dovrà andare avanti, ha infatti assicurato von der Leyen, così come la vasta maggioranza di cooperazioni commerciali e di relazioni economiche in essere, comprese ovviamente quelle con Pechino. L'azione europea, ha chiuso la presidente della Commissione Ue, sarà concentrata verso un piccolo insieme di tecnologie all'avanguardia, per non contribuire a rafforzare le capacità militari di alcuni Paesi che possono destare preoccupazioni. "Questa è fondamentalmente la filosofia alla base" della strategia, ha concluso. (Beb)