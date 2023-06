Kenya: ministro del Commercio sotto accusa per aver intimidito giornalisti su scandalo governativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Commercio del Kenya, Moses Kuria, è stato accusato di aver intimidito uno dei più grandi gruppi media del Paese, il Nation Media Group, per un servizio da loro mandato in onda in cui si denunciava uno scandalo governativo. Lo riferisce il quotidiano keniota "Nation", ricordando che il servizio esaminava le responsabilità di un'agenzia governativa dipendente dal ministero del Commercio nell'importazione di olio da cucina esentasse da parte di alcune ditte private. Secondo la legge keniota, tali esenzioni fiscali possono essere concesse solo per i beni di soccorso di emergenza e rappresenterebbero nel caso specifico un'evasione di oltre 100 milioni di dollari. In dichiarazioni citate dai media regionali, Kuria si è scagliato contro i giornalisti responsabili dell'inchiesta. "Nation Media, ora devi decidere se sei un giornale, un'emittente, una casa dei media o un partito politico. Da domani, anzi da oggi, qualsiasi dipartimento governativo che si trovi a fare pubblicità nel Nation Media Group può considerarsi fuori (dal governo)", ha inveito il ministro durante un evento pubblico. L'esplosione del politico ha provocato una cascata di reazioni indignate sui social, in particolare nei post in cui ha accusato i giornalisti del gruppo mediatico di essersi "prostituiti". Il sindacato dei giornalisti kenioti ha condannato le sue dichiarazioni mentre l'Authority dei media le ha descritte come una minaccia alla libertà di stampa, accusando il ministro di aver così "insudiciato" l'immagine internazionale del Kenya. La commissione anticorruzione keniota, infine, ha affermato che nessuna istituzione pubblica o funzionario dovrebbe risultare vittima del gruppo mediatico dal momento che gli appalti pubblici sono regolati dalla legge. (Res)