Energia: Assemblea Assocostieri discute logistica energetica, "asset strategico del Mediterraneo"

24 luglio 2021

- Si è tenuta oggi, martedì 20 giugno alla Sala Orlando di Confcommercio a Roma, l’Assemblea annuale di Assocostieri, l’Associazione di riferimento per le aziende che operano nel settore della logistica energetica nata nel 1983. Un evento quest'anno particolarmente sentito per l’Associazione, che ha compiuto i suoi 40 anni di attività. L’Associazione ha provveduto ad eleggere il nuovo presidente Elio Ruggeri e il nuovo Consiglio Direttivo composto dai Vicepresidente, Donato Ammaturo di Ludoil, Fabrizio Mattana di Edison, Diamante Menale di Energas e i consiglieri Alfredo Balena di Adriatic LNG, Filippo Cavalli di Butangas, Pasquale Fontana di Italcost, Emanuele Jacorossi di Jenergy, Mattia Picco di Axpo, Marika Venturi di Olt offshore LNG e il Direttore Generale Dario Soria. La Conferenza si è aperta con i saluti del Presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin. “Una logistica energetica avanzata, rappresentata da Assocostieri, garantisce lo stoccaggio e la distribuzione in piena sicurezza dei prodotti energetici”, ha dichiarato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a cui sono stati affidati i saluti istituzionali. (segue) (Com)