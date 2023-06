Energia: Assemblea Assocostieri discute logistica energetica, "asset strategico del Mediterraneo" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavori hanno avuto inizio con la relazione del Presidente di Assocostieri, Diamante Menale. Dopo il momento celebrativo dell’Assemblea privata, che ha ricordato storici presidenti e direttori generali come il dottor Francesco Sensi e la dottoressa Maria Rosaria di Somma, Menale ha sottolineato: “Sarà necessario accompagnare la definizione degli obiettivi del Pniec, in corso di aggiornamento, e le opportunità offerte dal Pnrr con la necessaria speditezza ed efficacia dei procedimenti amministrativi e concessori". Il Presidente ha inoltre messo in evidenza come in tale contesto: “alcuni provvedimenti, la definizione delle linee guida per il bunkeraggio e l’esenzione d’accisa per il Gnl, Gpl e tutti i combustibili per il bunkeraggio marino non possono più attendere”. Il Direttore generale di Assocostieri, l’avvocato Dario Soria, intervenuto nel corso della seconda tavola rotonda dedicata all’evoluzione del settore energetico sulla base del Decreto carburanti, delle imposte ambientalmente orientate e del tema degli extraprofitti, ha evidenziato la delicatezza dell’uso della leva fiscale nel settore energetico e l’importanza di modulare, nella delega fiscale, la fiscalità indiretta a mezzo accisa, per favorire i combustibili di transizione come il Gpl, il Gnl, i biocarburanti e il biometano. “È necessario evitare esperienze infauste - ha sottolineato - come quelle dei contributi straordinari e di solidarietà definiti dal Governo Draghi prima e dal Governo Meloni poi”. (segue) (Com)