Energia: Assemblea Assocostieri discute logistica energetica, "asset strategico del Mediterraneo" (3)

- Al termine della Conferenza, il neoeletto Presidente di Assocostieri, Elio Ruggeri di Snam, ha rivolto un sentito messaggio a tutti i presenti all’Assemblea e a tutti gli stakeholder coinvolti nelle sfide della transizione energetica: “Guardare al futuro con coraggio, impegno e lungimiranza. Lo abbiamo ascoltato nel corso della nostra Assemblea che le infrastrutture della logistica petrolifera e della logistica energetica sono destinate a mantenere un ruolo strategico negli approvvigionamenti e nella sicurezza del nostro Paese. Da questa sicurezza - ha sottolineato - dobbiamo trarre nuova linfa per i necessari investimenti nell’ammodernamento e nella riconversione della distribuzione primaria e secondaria, al fine di contribuire ad una riduzione dei prezzi e alla capillarità della distribuzione. Su questi temi saremo molto attivi, per far sì che Assocostieri cresca e si affermi sempre più come la casa della logistica energetica nazionale”. Assocostieri ha consegnato all’ingresso dell’Assemblea le linee guida per il processo autorizzativo delle infrastrutture energetiche strategiche e il vademecum per la realizzazione delle comunità energetiche rinnovabili in ambito portuale. A breve, inoltre, sarà divulgato l’aggiornamento del censimento delle infrastrutture energetiche curato da Assocostieri. L'iniziativa è stata patrocinata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale, dall'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto e con il supporto di Adriatic Lng, ButanGas, Edison, EnerGas, Jenergy, Italcost, Ludoil, Olt Offshore Lng Toscana e Snam. Il workshop è stato organizzato con la partecipazione di Alpha Trading, Beyfin, Caviro Extra, Getoil e in collaborazione con Ifec, Wec, ConferenzaGnl e Bfwe. (Com)