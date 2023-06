Serbia-Ungheria: ministra Energia Djedovic firma memorandum d'intesa su oleodotto con Szijjarto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell'Energia serba, Dubravka Djedovic, ha firmato oggi un memorandum d'intesa sulla costruzione di un oleodotto di 304 chilometri con l'Ungheria, insieme al ministro degli Esteri magiaro Peter Szijjarto. Lo ha annunciato il dicastero di Belgrado. La firma è giunta nell'ambito della prima sessione del Consiglio strategico per la cooperazione tra Serbia e Ungheria di Palic. Il valore stimato del progetto di costruzione dell'oleodotto, che avrà una capacità di 5,5 milioni di tonnellate all'anno e potrà potenzialmente essere esteso fino in Grecia e Albania, è di 157 milioni di euro per la sezione serba. Il direttore dell'azienda di distribuzione serba del gas (Srbijagas) Dusan Bajatovic e il direttore generale del Gruppo energetico ungherese Mvm Laszlo Zoltan Frico hanno inoltre firmato un accordo per la creazione di una joint venture tra le due aziende per quanto riguarda le prestazioni congiunte nel mercato serbo sul commercio del gas. (Seb)