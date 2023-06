Piemonte: Chiorino, con iniziativa Sviluppo Impresa 1 milione di euro per offrire supporto a Pmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un milione di euro per offrire alle piccole e medie imprese del Piemonte la consulenza gratuita di un manager esperto che le aiuti a sviluppare la propria competitività e trovare le giuste strategie per resistere alle oscillazioni dei mercati. È l’opportunità contenuta nella misura 'Sviluppo Impresa Piemonte' presentata nel corso di una conferenza stampa questa mattina dall’assessore Regionale al Lavoro Elena Chiorino. "Con questa misura vogliamo arrivare concretamente e prima delle crisi, come una forma di prevenzione volta al migliore sviluppo del nostro tessuto produttivo che spinge da sempre la crescita del nostro territorio. Preveniamo le crisi sostenendo le nostre imprese nel potenziamento delle proprie peculiarità e le aiutiamo a riconoscere per tempo i campanelli di allarme, attuando strategie efficaci per il loro sviluppo, (segue) (Rpi)