Piemonte: Chiorino, con iniziativa Sviluppo Impresa 1 milione di euro per offrire supporto a Pmi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta di una misura strategica per la tutela e il rilancio del tessuto economico produttivo del Piemonte, uno strumento essenziale per aiutare le piccole e medie imprese del territorio ad acquisire un nuovo metodo di management che le renda meno vulnerabili davanti all’instabilità dei mercati. Ci abbiamo creduto, investendo ben 1 milione di euro per spingere la competitività delle nostre imprese che rappresentano il vero «motore» della nostra economia. Ed è compito nostro, quindi, tutelarle, difenderle e sostenerle, stando costantemente al loro fianco", ha concluso Chiorino. (Rpi)