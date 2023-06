Agroalimentare: Lollobrigida, Italia può esportare proprio modello nutrizionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sul piano della produzione – ha proseguito il ministro – c'è ancora molto da fare. L'Europa pone la sostenibilità come presupposto fondamentale, senza però offrire le condizioni giuste per raggiungere gli obiettivi preposti. Si pensi alla questione del packaging o ai fitofarmaci. Paletti che non fanno altro che far diminuire la nostra produzione stimolando quella degli altri Stati che inquinano molto di più perché hanno regole diverse dalle nostre. Dobbiamo continuare a perseguire ciò che riteniamo giusto, spostando l'Europa verso un pragmatismo che metta insieme ambiente e produttiva”. Durante il convegno il ministro ha salutato il professor Andrea Rinaldo, vincitore del prestigioso Stockholm Water Prize. "Tale riconoscimento – ha detto Lollobrigida - conferma l'eccezionale impegno dell'Italia nel campo della gestione delle risorse idriche". (Rin)