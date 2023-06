Camera: domani audizioni su emergenza alluvioni e cambiamento climatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Mai come in questo periodo storico, è importante avere un’informazione di qualità: dunque, grazie Agenzia Nova" Stefano Bonaccini

Presidente della Regione Emilia-Romagna

18 ottobre 2021

- Domani, 21 giugno, la commissione Ambiente della Camera, nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto n. 61 del 2023, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal primo maggio 2023, svolge le seguenti audizioni: ore 8:30 Confindustria; ore 8:45 Camere di commercio Bologna, Forlì, Ravenna, Rimini, Cesena; ore 9 presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini; ore 13:30 Regione Toscana; ore 13:45 sindaci di Pesaro, San Godenzo, Firenzuola, Sasso Marconi, Dovadola, Montegrimano Terme, Valsamoggia, Palazzuolo sul Senio, Talamello, Brisighella e Marradi; ore 14:30 capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio. Alle ore 15:40, la stessa Commissione svolge l'audizione di Antonello Pasini, primo ricercatore dell'Istituto sull'inquinamento atmosferico del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), sulle iniziative per contrastare il cambiamento climatico. Gli appuntamenti vengono trasmessi in diretta webtv. (Com)