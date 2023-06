Berlusconi: Boccia (Pd), sempre contrastato, ma senza perdere rispetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ricordo del senatore Silvio Berlusconi, imprenditore e per quattro volte capo del governo italiano, per il Pd non è una commemorazione formale, da lasciare sui verbali di questa assemblea. La sua scomparsa chiude un lungo ciclo politico durato quasi 30 anni. Oggi è il giorno del ricordo. Verrà di nuovo il tempo della polemica, del contrasto, dello scontro in Parlamento. Oggi, però, a nome del gruppo al Senato e dell'intero Partito democratico esprimo vicinanza e cordoglio alla famiglia. Esprimiamo solidarietà alle migliaia e migliaia di cittadini che gli hanno sempre manifestato il consenso politico e che hanno creduto nel suo impegno. Solidarietà che indirizziamo, ovviamente, anche ai colleghi senatori di Forza Italia, all'intero partito e alla coalizione della quale Silvio Berlusconi è stato fondatore e protagonista". Lo ha detto Francesco Boccia, presidente del gruppo del Pd al Senato, prendendo la parola in Aula per la commemorazione di Silvio Berlusconi. "Berlusconi - ha continuato Boccia - ha contribuito a costruire il centrodestra italiano ma non ha modernizzato l'Italia come avrebbe voluto o come aveva promesso. Ha indirizzato varie correnti del pensiero conservatore e della destra italiana verso una cornice istituzionale che ha trovato per il suo partito un ruolo importante e di governo in Europa, ma non per la sua coalizione, che, in Europa, resta divisa in tre blocchi contrapposti e rappresenta la maggiore contraddizione valoriale". (segue) (Rin)