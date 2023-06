Berlusconi: Boccia (Pd), sempre contrastato, ma senza perdere rispetto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "Il rispetto che in questa sede desideriamo manifestare nei confronti di Silvio Berlusconi - ha proseguito ancora Boccia - non deve farci dimenticare che noi la pensiamo diversamente su quasi tutte le cose, crediamo che lo Stato di diritto significhi pari condizioni di partenza per tutti e non l'esaltazione della legge fatta su misura del più forte e che le fragilità della società debbano essere compensate da un'azione vigorosa delle politiche pubbliche. Crediamo che pagare le tasse non sia dare un 'pizzo di Stato' ma un atto di cittadinanza, pensiamo che nessuno sia al di sopra della legge e che la magistratura debba agire con l'autonomia garantita della Costituzione fondata sul sangue della Resistenza. L'omelia dell'arcivescovo di Milano, Mario Delpini, vale per tutti, per ognuno di noi. La vita ci fa andare per mille sentieri ma poi, alla fine, ci porta al compimento, al giudizio di Dio, che accoglie tutti i peccatori. Per questo dinanzi alla scomparsa di Silvio Berlusconi, pur ribadendo il nostro stare dall'altra parte, voglio concludere ponendomi e ponendoci umilmente in silenzio davanti al giudizio della storia che non scriveremo noi ma chi verrà dopo di noi. Per dirla con l’arcivescovo Delpini: 'Ecco che cosa posso dire di Silvio Berlusconi. È un uomo e ora incontra Dio'". (Rin)