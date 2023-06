Auto: Anfia, Vavassori nuovo presidente, intesa con governo per rilancio settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Il governo intende utilizzare tutte le leve possibili per tutelare e rilanciare il settore automotive. È quanto emerge dall’assemblea pubblica dell’Anfia, l’Associazione nazionale filiera industria automobilistica, che ha sancito il passaggio di testimone tra il presidente uscente, Paolo Scudieri, il suo successore, Roberto Vavassori. Il settore lo scorso anno valeva 86,2 miliardi di euro di fatturato, pari al 9,9 per cento del fatturato della manifattura in Italia e al 5,2 per cento del Pil italiano. Una delle leve del governo per proteggere questa parte rilevante dell’industria nazionale è senz’altro la trattativa sulla transizione elettrica a Bruxelles. Come già accaduto per lo stop al divieto di vendita delle auto a motore a scoppio a partire dal 2035, anche per la discussione sullo standard euro 7, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, non ha dubbi: “Siamo stati promotori di una lettera congiunta con sette paesi europei tra cui la Francia per chiedere il ripensamento di una normativa che impatterebbe in maniera grave sulla nostra industria”. “Un ultimatum”, ha aggiunto Urso, poiché “abbiamo spiegato che gli obiettivi decisi sono irrealizzabili. Sulla stessa lunghezza d’onda sia il presidente uscente di Anfia, Paolo Scudieri - “troppa leggerezza delle istituzioni europee nel gestire senza razionalità questa fase della storia” - che il nuovo presidente, Roberto Vavassori, che ha chiesto all’Europa di “fermarsi e ascoltare le imprese”, sottolineando come “l’attività legislativa europea non sia in grado di mantenerci in competizione con Usa e Asia”. Vavassori ha anche colpito la platea degli imprenditori del settore con un’analisi molto lucida della transizione elettrica. “Bisogna investire in ricerca sulle batterie perché in Europa siamo in fase pre-adolescenziale”, ha detto il nuovo presidente Anfia, spiegando che i miglioramenti tecnologici sulle batterie “non sono abbastanza per mantenere l’Ue competitiva a livello mondiale”. Una situazione complicata pensando all’aggressività della Cina: tra i primi 13 produttori mondiali di auto elettriche, sei sono cinesi e Byd ha superato Tesla in cima alla classifica, considerando anche le auto plug-in; molto importante e lungimirante anche la politica di Pechino per risolvere i problemi della filiera nazionale, basti pensare che Byd si è comprata otto navi cargo mentre Chery si è presa due cantieri navali. Ce n’è abbastanza per capire che a Bruxelles - ha aggiunto Vavassori - deve tornare un “approccio di razionalità nelle scelte della nostra filiera”. (Rin)